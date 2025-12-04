Жетоны перестанут принимать в нижегородском метро

В нижегородском метрополитене официально перестанут использовать жетоны как способ оплаты проезда со следующего года. Об этом сообщили на официальном сайте метро.
Жетоны исключают из оборота на основании нового постановления правительства Нижегородской области. Согласно документу, с 1 января 2026 года в метро больше не будут выдавать и принимать жетоны. Пассажиры смогут воспользоваться ими до 31 декабря включительно.
Напомним, что на смену жетонам уже пришли бумажные талоны с QR-кодом, которые нужно сканировать при входе через рамки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что стоимость проезда в нижегородском метро повысилась. Теперь цена единоразовой поездки в метро при оплате за безналичный расчет составляет 40 рублей.