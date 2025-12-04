Ричмонд
В омском «Иртыше» Сычева может заменить директор областного спорткомлекса

Таков инсайд источника из властей региона.

Источник: Комсомольская правда

Президентом ФК «Иртыш» вместо Дмитрия Сычева может стать Кирилл Ягодка, который сейчас руководит спорткомплексом «Красная звезда». Вакансия президента появилась недавно, Сычев ушел с поста, объяснив, что свою положенную работу в клубе он считает выполненной.

Об инсайде, что президентом клуба может стать именно Ягодка, сообщил «БК55», ссылаясь на свои источники в областной власти. «Красная звезда» с 2021 года передана городом на баланс региона.

Одновременно не исключают, что Ягодка будет совмещать обе должности.

Ранее он работал в прокуратуре ЦАО Омска и БУ «Спортивный город».

Титулованный футбольный форвард Дмитрий Сычев руководил «Иртышом» с января 2024 года. После работы в Омске он планирует «отдохнуть перед новыми вызовами». Какой работой он планирует заниматься далее, Дмитрий не уточнял.

Ранее мы также писали, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в сборную «RUS Stars» на Матч звезд КХЛ-2026.