В омском «Иртыше» Сычева может заменить директор областного спорткомлекса

Президентом ФК «Иртыш» вместо Дмитрия Сычева может стать Кирилл Ягодка, который сейчас руководит спорткомплексом «Красная звезда». Вакансия президента появилась недавно, Сычев ушел с поста, объяснив, что свою положенную работу в клубе он считает выполненной.
Об инсайде, что президентом клуба может стать именно Ягодка, сообщил «БК55», ссылаясь на свои источники в областной власти. «Красная звезда» с 2021 года передана городом на баланс региона.
Одновременно не исключают, что Ягодка будет совмещать обе должности.
Ранее он работал в прокуратуре ЦАО Омска и БУ «Спортивный город».
Титулованный футбольный форвард Дмитрий Сычев руководил «Иртышом» с января 2024 года. После работы в Омске он планирует «отдохнуть перед новыми вызовами». Какой работой он планирует заниматься далее, Дмитрий не уточнял.
