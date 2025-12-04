Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Югре восстановили более 26 тысяч гектаров леса

Деревья укореняли в том числе и во время акции «Сад памяти».

Лесовосстановление в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре провели на площади более 26 тыс. га, что на 5% больше от плана. Данную работу проводят по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

Больше всего деревьев высадили в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Советском районах. Леса восстанавливали в том числе во время акции «Сад памяти», во время которой жители региона высадили более 18 тыс. деревьев.

Также в сентябре в лесничествах Югры в седьмой раз прошли посадки в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Ее участники высадили чуть больше 6 млн растений. Это рекорд среди регионов Уральского федерального округа.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.