В Губкинском на Ямале открыли кабинет охраны зрения детей

Кабинет охраны зрения детей открыли в микрорайоне Пурпе в городе Губкинском в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Для нового кабинета закупили современное оборудование, которое позволяет нам оказывать специализированную помощь детям с различными заболеваниями глаз. Это аппараты для диагностики близорукости и астигматизма, приборы для профилактики и коррекции нарушений зрения у детей, комплексы для лечения косоглазия, лазеры для диагностики и восстановления остроты зрения», — сказал врач-офтальмолог филиала № 1 Губкинской больницы Дорджи Санджиев.
Специалисты подбирают лечение с учетом возраста и состояния здоровья ребенка. До конца года медпомощь в новом кабинете получат 35 детей. Сделать это они смогут, не выезжая из Пурпе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.