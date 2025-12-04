В Ростовской области в ноябре пропали 73 человека

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы в Ростовской области за ноябрь. За месяц волонтеры получили 73 заявки на поиск пропавших людей.
По данным отряда, живыми и здоровыми удалось найти 46 человек, еще четверо были найдены погибшими. Восемь человек смогли самостоятельно выйти на связь с родными. Установлена личность одного ранее неопознанного человека. При этом десять человек до сих пор не найдены, а три случая были переданы для дальнейшего розыска в программу «Жди меня».
Поиски тех, кто еще не обнаружен, продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют всю поступающую информацию.
