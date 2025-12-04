В России в восемь раз ускорили разработку ИИ для работы с ускорителями частиц

Для проверки работы этого алгоритма Ратников и его коллеги подготовили набор данных, описывающих одного из датчиков ускорителя частиц, который определяет энергию и направление движения проходящих через его ячейки частиц. Проведенные учеными расчеты показали, что их алгоритм способен подобрать оптимальный вариант ИИ за 41,5 тыс. попыток, что в восемь раз меньше, чем при использовании полного перебора. В перспективе, это значительно ускорит разработку нейросетей для решения задач в физике частиц, подытожили ученые.