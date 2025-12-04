АТОР: Авиабилеты в Калининград на Новый год подорожали в среднем на 85%

Авиабилеты в Калининград на Новый год подорожали в среднем на 85%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
На большинстве популярных туристических маршрутов цены на перелёты на 1 января 2026 года в 1,5−3 раза выше, чем на 1 декабря 2025-го. В Калининград билеты подорожали в среднем на 85%, в Сочи — на 84%, в Минводы — на 77%.
«Калининград лидирует по среднему подорожанию из-за огромного скачка на маршруте из Екатеринбурга (+112%)», — уточнили в АТОР. Резкий рост цен фиксируют также на рейсы из Москвы — +76%. Частично он компенсируется снижением стоимости в обратном направлении. Из Калининграда в Москву цены упали на 35%, в Санкт-Петербург — на 18%.
«Цены падают после праздников, но не до декабрьского уровня, и происходит так, потому что здорово дорожают билеты… с курортов. Несмотря на то, что формально праздники закончились, судя по всему, огромное количество людей ещё будет возвращаться в свои города», — объясняют в ассоциации.
Так, в среднем стоимость билетов на 12 января из Калининграда будет дороже на 53%. В то же время цены на перелёт в регион из столицы дешевле на 15,8%, из Санкт-Петербурга — на 14,6%.
Минимальная стоимость билетов на 1 января из Калининграда в Москву составляет 4485 рублей (с багажом — 5535), в Екатеринбург — 13457 (16603), в Казань — 9527 (11787), в Санкт-Петербург — 4469 (6291). Самая низкая цена на 12 января в Москву — 13769 рублей (с багажом — 16441), в Екатеринбург — 18375 (22029), в Казань — 9527 (11787), в Санкт-Петербург — 6584 (8974).
Отметим, что в Калининградской области ожидают 75 тысяч туристов на новогодние праздники. Уровень бронирования гостиниц составляет 55%.
Калининградскую область называли одним из самых выгодных направлений для путешествия во время праздничных каникул. Эксперты подсчитали, что за год средняя стоимость номера в отеле снизилась на 4%. Чаще всего на зимних праздниках в регионе планируют оставаться на пять дней. Во сколько обойдётся аренда жилья в области — в материале Калининград.Ru «От отелей до квартир».