АТОР: Авиабилеты в Калининград на Новый год подорожали в среднем на 85%

Калининградскую область называли одним из самых выгодных направлений для путешествия во время праздничных каникул. Эксперты подсчитали, что за год средняя стоимость номера в отеле снизилась на 4%. Чаще всего на зимних праздниках в регионе планируют оставаться на пять дней. Во сколько обойдётся аренда жилья в области — в материале Калининград.Ru «От отелей до квартир».