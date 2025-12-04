В поселке Высоком на Кубани построили офис врача общей практики

Строительство офиса врача общей практики завершили в поселке Высоком Краснодарского края, что способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте строительства региона.
В новом учреждении местные жители смогут получать первичную медицинскую помощь, а также проходить диспансеризацию. К офису уже подключили все инженерные сети, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
Напомним, что еще один такой медпункт возводят в станице Благовещенской. Там, помимо медицинского приема, будет организован дневной стационар. Офис планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.