Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Высоком на Кубани построили офис врача общей практики

В новом учреждении местные жители смогут получать первичную медпомощь и проходить диспансеризацию.

Строительство офиса врача общей практики завершили в поселке Высоком Краснодарского края, что способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте строительства региона.

В новом учреждении местные жители смогут получать первичную медицинскую помощь, а также проходить диспансеризацию. К офису уже подключили все инженерные сети, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Напомним, что еще один такой медпункт возводят в станице Благовещенской. Там, помимо медицинского приема, будет организован дневной стационар. Офис планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.