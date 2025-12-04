На Кубани отремонтировали участок трассы Каневская — Березанская

Работы провели на отрезке с 63 по 69 км. Там устранили просадки земляного полотна, обновили покрытие проезжей части, установили знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Еще специалисты отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, а также нанесли дорожную разметку из термопластика. Подчеркивается, что через этот участок можно добраться к школам, медицинским учреждениям и торговым точкам.