На Кубани отремонтировали участок трассы Каневская — Березанская

Там обновили водопропускные трубы и укрепили обочины.

Участок автодороги Каневская — Березанская в Выселковском районе Краснодарского края привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы провели на отрезке с 63 по 69 км. Там устранили просадки земляного полотна, обновили покрытие проезжей части, установили знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Еще специалисты отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, а также нанесли дорожную разметку из термопластика. Подчеркивается, что через этот участок можно добраться к школам, медицинским учреждениям и торговым точкам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.