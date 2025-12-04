В Камызяке Астраханской области благоустроят пешеходную зону

Пешеходную зону по улице Максима Горького в городе Камызяке в Астраханской области преобразят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Камызякского района.
Специалисты, в частности, проведут работы на отрезке общественной территории до пересечения с улицей Лицейской. Там заменят тротуарное покрытие, обустроят зону отдыха, реконструируют систему уличного освещения и установят малые архитектурные формы. К работам приступят в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.