В Уфе 5 декабря состоятся плановые учения полиции и экстренных служб

МВД проведет тренировку на базе спортивной школы имени Ульфата Мустафина.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 5 декабря, в Уфе пройдут плановые учения сотрудников полиции. Местом проведения станет центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина на Менделеева, 158/4.

Как пояснили в пресс-службе городского управления МВД, основная цель — отработка слаженных действий различных экстренных служб в ситуациях, связанных с обеспечением общественной безопасности.

Правоохранители просят уфимцев сохранять спокойствие, если они увидят повышенную активность спецслужб в указанном районе, и доверять только официальным сообщениям.

