В Уфе 5 декабря состоятся плановые учения полиции и экстренных служб

В пятницу, 5 декабря, в Уфе пройдут плановые учения сотрудников полиции. Местом проведения станет центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина на Менделеева, 158/4.
Как пояснили в пресс-службе городского управления МВД, основная цель — отработка слаженных действий различных экстренных служб в ситуациях, связанных с обеспечением общественной безопасности.
Правоохранители просят уфимцев сохранять спокойствие, если они увидят повышенную активность спецслужб в указанном районе, и доверять только официальным сообщениям.
