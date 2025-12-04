Омский мэр обвинил погоду в проблеме возникновения пробок на мосту у Телецентра

Мэр Омска отреагировал на жалобы омичей, попавших сегодня, 4 декабря, в многокилометровую пробку в районе моста им. 60-летия ВЛКСМ. В качестве главной проблемы градоначальник назвал скачущую температуру.
«Мониторим обращения омичей по поводу капремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ. С начала недели получили несколько жалоб на состояние дорожного полотна действующей части моста. Да, температурные переходы через ноль, повышенная транспортная нагрузка, общее техническое состояние, в том числе отсутствие гидроизоляции в местах крупных повреждений, сказываются на его состоянии», — говорится в сообщении телеграм-канала «Мэр Омска Сергей Шелест».
Также в сообщении говорится о локальном ремонте проезжей, который произвел подрядчик минувшей ночью. При этом мэр отмечает, что предпочтение в сложившейся ситуации отдается не сплошному, а точечному ремонту.
Ранее «КП в Омске» сообщала о том, что сегодня утром омичи попали в многокилометровую пробку на мосту у Телецентра.