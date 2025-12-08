Опрос: отношение к благотворительности в России

В преддверии Нового года Движение Первых при поддержке Росмолодёжи запускает Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Ее цель — подарить детям, столкнувшимся с трудными жизненными обстоятельствами, радость и ощущение новогоднего чуда.
«Ёлка желаний» — проводится ежегодно с 2018 года и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, за семь лет было исполнено более 320 тысяч детских новогодних желаний.
Побывать в роли доброго волшебника и исполнить детскую мечту может каждый. Для этого нужно выбрать желание ребенка на виртуальной елке на сайте елкажеланий.рф или снять открытку с физической елки на мероприятиях акции. Желания бывают разными: подарки — книги, игрушки, музыкальные инструменты или впечатления — мастер-классы, экскурсии, путешествия.
Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в акции и исполняет новогодние желания нескольких юных россиян. В этом году президент снял с «Ёлки желаний» три открытки с детскими мечтами. Он поможет пятилетнему Тимуру из Ханты-Мансийского автономного округа попробовать себя в роли инспектора ДПС, девятилетней Варе из Москвы — встретиться с космонавтом отряда «Роскосмоса», а семилетнему Игрою из Московской области — побывать в Музее мирового океана в Калининграде.
Заявки с новогодними желаниями принимаются до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф.
Кроме того, акция в этом году расширяется тремя форматами: «Праздник на стол» — продовольственная поддержка детей из семей с низким доходом, «Хвостатый Новый год» — помощь приютам в создании комфортных условий и ухода за животными, «Внуки с подарками» — исполнение желаний одиноких пожилых людей.