Опрос: отношение к благотворительности в России

Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в акции и исполняет новогодние желания нескольких юных россиян. В этом году президент снял с «Ёлки желаний» три открытки с детскими мечтами. Он поможет пятилетнему Тимуру из Ханты-Мансийского автономного округа попробовать себя в роли инспектора ДПС, девятилетней Варе из Москвы — встретиться с космонавтом отряда «Роскосмоса», а семилетнему Игрою из Московской области — побывать в Музее мирового океана в Калининграде.