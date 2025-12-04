Крайне опасное занятие: жителей Приморья предостерегли от выхода на лед

Несмотря на заметное похолодание, ледовый покров на водоемах Приморского края остается небезопасным для прогулок и подледной рыбалки. Специалисты регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от выхода на лед. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
По наблюдениям экспертов, в последние годы процесс замерзания водоемов заметно замедлился: море, реки и озера покрываются льдом значительно позже привычных сроков. Уже стало обыденностью отсутствие сплошного ледяного покрова в начале декабря.
В МинГОЧС отметили, что ледостав идет крайне медленно. На поверхности водоемов преобладает непрочный, тонкий лед, изобилующий полыньями. В сложившихся условиях говорить о безопасной эксплуатации ледяного покрова пока не приходится — риск провала остается крайне высоким.
Аналогичная ситуация наблюдается и в морских акваториях региона. Это означает, что сезон подледной рыбалки еще не наступил, и выходить на лед с удочками по прежнему опасно.