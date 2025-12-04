В Башкирии наградили лучших налогоплательщиков года

В рамках Международной недели бизнеса состоялась церемония награждения победителей конкурса «Налогоплательщик года». По данным пресс-служба правительства Башкирии, из 165 участников победителями признаны 58 организаций.
Среди них компании, побеждающие ежегодно. Это «Газпром газораспределение Уфа», «Газпром межрегионгаз Уфа», «Башнефть-Петротест», «Башавтотранс», Башкирская электросетевая и Башкирская мясная компании, Международный аэропорт «Уфа». Свыше 30 организаций участвовали в конкурсе два и более раза.
В консолидированный бюджет за 2024 год поступило более 202 млрд руб. налоговых доходов. Из них 8,5%, или 17,3 млрд руб. приходятся на лучших налогоплательщиков.
«Благодарю предпринимателей, руководителей предприятий и трудовые коллективы за ответственную работу в этот непростой период. Мы выстроили достаточно эффективную работу с налогоплательщиками. В целях повышения налоговой дисциплины и поощрения успешных налогоплательщиков с 2019 года реализуем уникальный проект — “Стандарт налоговой открытости ответственных налогоплательщиков”. К нему присоединилось почти 500 компаний. Ваша активная гражданская позиция укрепляет не только финансовое здоровье республики, обеспечивает ее развитие и процветание», — сказал в приветственном слове премьер-министр Андрей Назаров и вручил победителям знаковые статуэтки.
Напомним конкурс лучших налогоплательщиков проводится с 2019 года. В текущем году был увеличен минимальный порог по сумме уплаченных налогов: для крупных организаций 100 млн руб., для среднего бизнеса 50 млн руб., малого и ИП — 20 млн руб.
Ранее сообщали, что Башкирию признали один из лучших креативных регионов.