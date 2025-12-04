В Башкирии наградили лучших налогоплательщиков года

«Благодарю предпринимателей, руководителей предприятий и трудовые коллективы за ответственную работу в этот непростой период. Мы выстроили достаточно эффективную работу с налогоплательщиками. В целях повышения налоговой дисциплины и поощрения успешных налогоплательщиков с 2019 года реализуем уникальный проект — “Стандарт налоговой открытости ответственных налогоплательщиков”. К нему присоединилось почти 500 компаний. Ваша активная гражданская позиция укрепляет не только финансовое здоровье республики, обеспечивает ее развитие и процветание», — сказал в приветственном слове премьер-министр Андрей Назаров и вручил победителям знаковые статуэтки.