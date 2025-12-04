Ричмонд
В селе Возжаевка Амурской области завершают капремонт школы № 1

В ней появятся актовый зал, кафе и центр детских инициатив.

Школу № 1 села Возжаевка Амурской области отремонтируют по национальному проекту «Молодежь и дети». Готовность объекта уже достигла 80%, сообщили в правительстве региона.

В здании обновят инженерные коммуникации, заменят оконные и дверные блоки. Сейчас специалисты приводят в порядок фасад и выполняют внутренние отделочные работы. Учреждение оснастят необходимым оборудованием, в том числе для специализированных кабинетов.

По проекту в школе оборудуют новые пространства. На месте столовой, например, сделают современное кафе. Также у школы появится собственный актовый зал. Еще в планах объединить библиотеку с центром детских инициатив. Там будут проводить мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание учеников.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.