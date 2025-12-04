Синоптики сказали про дожди и +8 градусов в Беларуси в пятницу, 5 декабря. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет облачная погода, ночью и утром временами пройдут дожди, а днем местами — небольшие дожди. Также возможен туман. Ветер окажется юго-восточный. Температура воздуха составит от +2 до +8 градусов.
Тем временем синоптики сказали, какая погода будет зимой 2025−2026 в Беларуси: «На Новый год возможен легкий мороз и снег».
Ранее ГАИ раскрыла, что изменилось в госрегистрации и учете транспорта в Беларуси.
Кроме того, адвокат сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи.