Синоптики сказали про дожди и +8 градусов в Беларуси в пятницу 5 декабря

Синоптики обещают до +8 градусов в Беларуси 5 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про дожди и +8 градусов в Беларуси в пятницу, 5 декабря. Об этом сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет облачная погода, ночью и утром временами пройдут дожди, а днем местами — небольшие дожди. Также возможен туман. Ветер окажется юго-восточный. Температура воздуха составит от +2 до +8 градусов.

Тем временем синоптики сказали, какая погода будет зимой 2025−2026 в Беларуси: «На Новый год возможен легкий мороз и снег».

Ранее ГАИ раскрыла, что изменилось в госрегистрации и учете транспорта в Беларуси.

Кроме того, адвокат сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи.