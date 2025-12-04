Мэр Краснодара успокоил жителей перед полным закрытием Фадеевского моста

Мэр Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что разворот в сторону улицы Уральской, в районе поселка Знаменского — Новознаменского жилого массива, закрываться не будет. Власти уже разработали и согласовали все альтернативные маршруты, совместно с ГИБДД круглосуточно будут мониторить дорожную обстановку и при необходимости корректировать организацию движения. Мэр призвал жителей с пониманием отнестись к ограничениям и закладывать дополнительное время на поездки в аэропорт.