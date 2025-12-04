Ричмонд
Мэр Краснодара успокоил жителей перед полным закрытием Фадеевского моста

В Краснодаре с 6 по 20 декабря полностью закроют Фадеевский мост из-за его аварийного состояния и необходимости капитального ремонта.

Источник: t.me/deptrans_krd

Мэр Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что разворот в сторону улицы Уральской, в районе поселка Знаменского — Новознаменского жилого массива, закрываться не будет. Власти уже разработали и согласовали все альтернативные маршруты, совместно с ГИБДД круглосуточно будут мониторить дорожную обстановку и при необходимости корректировать организацию движения. Мэр призвал жителей с пониманием отнестись к ограничениям и закладывать дополнительное время на поездки в аэропорт.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Фадеевский путепровод нуждается в капитальном ремонте после повреждения опоры большегрузом, что привело к трещинам и угрозе обрушения. Полное завершение ремонта ожидается к декабрю 2026 года.