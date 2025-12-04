В Перми реконструируют путепровод по улице Монастырской

По проекту также сделают парковку со стороны южного портала и смотровую площадку, заменят мачты освещения и разместят барьерное ограждение вдоль улицы Монастырской. Кроме того, в планах смонтируют лестничный сход с перилами для подхода к памятнику железнодорожникам. Завершить все работы намерены во второй половине 2026 года.