В Перми реконструируют путепровод по улице Монастырской

Путепровод по улице Монастырской реконструируют в Перми. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
На месте старой конструкции специалисты смонтируют новый объект. Сейчас они восстанавливают и усиливают каменную облицовку подпорных стен. Там уже установили более 20 балок пролетного строения путепровода. На время работ будет действовать объездная дорога.
По проекту также сделают парковку со стороны южного портала и смотровую площадку, заменят мачты освещения и разместят барьерное ограждение вдоль улицы Монастырской. Кроме того, в планах смонтируют лестничный сход с перилами для подхода к памятнику железнодорожникам. Завершить все работы намерены во второй половине 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.