Школьница из Ивановской области стала лауреатом конкурса «Ученик года»

Ученица школы № 17 из Вичуги Анастасия Мухина вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Ученик года», сообщили в правительстве Ивановской области. Мероприятие направлено на выявление, поддержку и продвижение активной молодежи, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Финал конкурса продлился с 28 ноября по 1 декабря в Магнитогорске. Он объединил более 150 ребят из 46 регионов России. Участникам преодолели несколько испытаний. Они, в частности, написали эссе, провели самопрезентацию, выполнили профильные задания по номинациям, показали свои знания и навыки в деловой игре.
Напомним, что конкурсанты соревновались в семи категориях. Лучших определили среди председателей совета обучающихся, добровольцев, спортсменов. Анастасия Мухина победила в номинации «Общественник года».
«Очень понравился этот конкурс, для меня это новый опыт. Я убедилась в том, что достичь такого результата можно, только работая с командой», — поделилась впечатлениями школьница.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.