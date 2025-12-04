Ричмонд
В Воронежской области нашли захоронение эпохи бронзы

Две могилы находились в кургане у деревни Ивановка.

Источник: ООО "ЦОАИ"

Воронежские археологи сделали важные находки в районе деревни Ивановка в Новохоперском районе. Археологическая экспедиция ООО «Центр охранных археологических исследований» в 2025 году провела раскопки выявленного объекта культурного наследия «Одиночный курган».

В нем обнаружено два погребения катакомбной культуры эпохи бронзы (III тыс. до н.э.). Из первого погребения извлекли сильно фрагментированный костяк, у отсутствуют некоторые позвонки, ребра, мелкие кости рук и ног. Поза погребенного — скорченно на правом боку.

Во втором погребении — фрагментами черепа и захоронением, в котором костяк также сильно фрагментирован, отсутствуют мелкие кости рук и ног. Погребенный расположен на органической подстилке, скорченно на правом боку. Также в погребении обнаружены две витые в 1,5 оборота медные подвески. При исследовании в обоих погребениях обнаружен погребальный инвентарь — два лепных сосуда.

Всего археологи изучили 3,6 тыс. квадратных метров. Найденные находки передадут в экспозицию Новохоперского районного краеведческого музея.