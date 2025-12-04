Ричмонд
Путин поздравил школьников, завоевавших медали на международной олимпиаде

Путин поздравил российских школьников с победой на международной олимпиаде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших девять медалей на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде, отметив, что они достойно представили страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уверенно пройдя все предварительные этапы соревнований, в знаменитом “Сириусе” вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, недюжинный творческий потенциал и командную сплоченность. Достойно представили нашу страну и отечественную школу естественно-научного образования», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что успех школьников с ними разделяют учителя и наставники, близкие и друзья.

«Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго», — заключил глава государства.