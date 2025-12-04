Разработка ученых РФ поможет подобрать «наноупаковку» для лекарств и катализаторов

Также проведенные учеными расчеты показали, что новые алгоритмы существенно превосходят уже существующие программные пакеты и в точности расчетов. В среднем, результаты их вычислений лишь на 11% отклонялись от эталонных значений, тогда как у других программ эти погрешности достигали 28−59%. В перспективе, использование этих алгоритмов существенно ускорит разработку «наноупаковки» для лекарств и катализаторов, подытожили ученые.