Движение по КАД снова ограничат из-за ремонта развязки с Кронштадтским шоссе

Как уточнили в дирекции КЗС, на период с 01:30 до 02:00 и с 03:00 до 03:30 6 декабря для водителей окажутся полностью перекрыты участки внутреннего внешнего кольца на 125+840 — 126+230 км.
При этом автотранспортные средства экстренных служб будут пропускаться беспрепятственно на всех участках перекрытия движения. При скоплении большого количества машин будут выделены интервалы для их пропуска, отметили в ведомстве.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.