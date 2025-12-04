Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии реконструировали мост через реку Заганку

Специалисты заменили старую аварийную переправу на современную конструкцию.

Мост через реку Заганку в Мухоршибирском районе Республики Бурятии реконструировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.

Специалисты заменили старую аварийную переправу на современную конструкцию. Она имеет прочное железобетонное основание и асфальтовое покрытие. Для пешеходов там обустроили тротуары и барьерное ограждение. Еще мастера смонтировали электроосвещение.

Протяженность моста составила около 20 м. Отмечается, что он связывает две половины села Новый Заган. Через него можно добраться к школе, фельдшерско-акушерскому пункту и другим социально значимым объектам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.