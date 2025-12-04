В Бурятии реконструировали мост через реку Заганку

Мост через реку Заганку в Мухоршибирском районе Республики Бурятии реконструировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.
Специалисты заменили старую аварийную переправу на современную конструкцию. Она имеет прочное железобетонное основание и асфальтовое покрытие. Для пешеходов там обустроили тротуары и барьерное ограждение. Еще мастера смонтировали электроосвещение.
Протяженность моста составила около 20 м. Отмечается, что он связывает две половины села Новый Заган. Через него можно добраться к школе, фельдшерско-акушерскому пункту и другим социально значимым объектам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.