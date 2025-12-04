Ричмонд
В Калининградской области фиксируются сбои в работе интернета

Наблюдались проблемы с радиовещанием.

Калининградцы массово жалуются на проблемы с интернетом. Как пояснили «Клопс» в пресс-службе «Ростелекома», неполадки коснулись всех регионов СЗФО.

О сбоях в четверг, 4 декабря, сообщили также абоненты связи МТС, Билайн и МегаФона. Утром с помехами работали калининградские радиостанции «Комсомольская правда» и «Бизнес ФМ».

В пресс-службе «Ростелекома» пояснили, что причина — в аномальном широковещательном трафике в разных регионах СЗФО.

«Проблема локализована, ведутся восстановительные работы. Специалисты сообщают, что трафик должен нормализоваться в течение 30−40 минут», — сообщили в ведомстве.

Российские операторы связи предупредили абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета.