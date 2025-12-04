В Калининградской области фиксируются сбои в работе интернета

Калининградцы массово жалуются на проблемы с интернетом. Как пояснили «Клопс» в пресс-службе «Ростелекома», неполадки коснулись всех регионов СЗФО.
В пресс-службе «Ростелекома» пояснили, что причина — в аномальном широковещательном трафике в разных регионах СЗФО.
«Проблема локализована, ведутся восстановительные работы. Специалисты сообщают, что трафик должен нормализоваться в течение 30−40 минут», — сообщили в ведомстве.
Российские операторы связи предупредили абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета.