«Вы нам должны!»: сибиряк узнал о займе, которого не брал

Житель Шелехова выиграл в суде необычное дело против микрокредитной компании. Мужчина узнал, что на него оформлен займ, только когда пришел судебный приказ о взыскании долга в 20 тысяч рублей. Проблема в том, что он эти деньги никогда не брал.