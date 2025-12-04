«Вы нам должны!»: сибиряк узнал о займе, которого не брал

Житель Шелехова выиграл в суде необычное дело против микрокредитной компании. Мужчина узнал, что на него оформлен займ, только когда пришел судебный приказ о взыскании долга в 20 тысяч рублей. Проблема в том, что он эти деньги никогда не брал.
— Суд тщательно проверил все детали. Оказалось, договор был заключен онлайн, а в анкете указали чужой номер телефона и банковский счет. Этот номер на момент оформления принадлежал другому человеку, соответственно, все деньги и ушли на его счет, — рассказывают в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд признал сделку недействительной. Теперь компания обязана стереть всю недостоверную информацию из кредитной истории мужчины и прекратить использовать его персональные данные. Кроме того, с организации взыскали 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и все судебные расходы.
