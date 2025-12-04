74-летняя ростовчанка лишилась четырех млн рублей в многоходовой схеме мошенников

Жительница Ростова-на-Дону стала жертвой мошенничества и потеряла почти 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в полиции.
74-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы после того, как последовательно выполняла инструкции преступников, представлявшихся сотрудниками различных организаций. Сначала злоумышленница под видом работницы службы по замене домофона выманила у пенсионерки код из СМС. Затем другие мошенники, представившись сотрудниками интернет-портала, убедили ее установить приложение для «защиты» средств, сообщив о якобы оформленной на нее доверенности.
Следующие звонки поступали от лжеспециалистов и даже «представителя силового ведомства», которые обвинили женщину в финансировании террористов и сообщили о блокировке ее счетов. Под предлогом «спасения» денег пенсионерку заставили снять все накопления и внести их через банкоматы на указанные счета. Далее мошенники убедили ее срочно продать автомобиль, чтобы «спасти» имущество от якобы оформляемого кредита под залог машины. Женщина встретилась с «покупателем», составила договор и фактически лишилась права на свой автомобиль.
Только после перевода всех средств потерпевшая осознала обман. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
