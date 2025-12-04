Магнитная буря, начавшаяся ночью, продолжается, сообщили ученые

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Геомагнитные возмущения, начавшиеся накануне, продолжаются уже более десяти часов, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
О начале магнитной бури Лаборатория сообщила около полуночи по московскому времени накануне. Она возникла из-за влияния корональной дыры на Солнце, а также под воздействием плазмы, дошедшей до Земли после вспышки на Солнце 1 декабря.
Согласно данным на сайте Лаборатории, буря, имевшая сначала уровень G2 (умеренная), опустилась ночью до слабой G1, а ближе к утру ослабла ещё больше. Тем не менее, геомагнитное поле Земли, по данным учёных, остаётся возмущённым. Индекс геомагнитной активности находится на уровне Кр = 4,33, близком к магнитной буре.