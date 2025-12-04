Магнитная буря, начавшаяся ночью, продолжается, сообщили ученые

Согласно данным на сайте Лаборатории, буря, имевшая сначала уровень G2 (умеренная), опустилась ночью до слабой G1, а ближе к утру ослабла ещё больше. Тем не менее, геомагнитное поле Земли, по данным учёных, остаётся возмущённым. Индекс геомагнитной активности находится на уровне Кр = 4,33, близком к магнитной буре.