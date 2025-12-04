Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять скверов благоустроили в центре Петербурга в 2025 году

Обновленные общественные пространства украсили Северную столицу.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Центральном районе Петербурга благоустроили пять скверов. Работы провели в рамках «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— Всего в исторической части Северной столицы в порядок привели следующие общественные пространства: сквер Соловьева-Седого, сад на пересечении улицы Некрасова и улицы Маяковского, Джазовый сквер, Дмитровский сквер и сквер Галины Старовойтовой, — уточнили в ГАТИ.

Но на этом благоустройство в Центральном районе не завершили. Ожидается, что в 2026 году там создадут еще четыре зоны отдыха. Однако ответственным за них еще предстоит пройти все согласования.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, за 2025 год в Петербурге появилось 63 общественных пространства. Их оборудовали во всех районах.