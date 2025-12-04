Пять скверов благоустроили в центре Петербурга в 2025 году

В 2025 году в Центральном районе Петербурга благоустроили пять скверов. Работы провели в рамках «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Всего в исторической части Северной столицы в порядок привели следующие общественные пространства: сквер Соловьева-Седого, сад на пересечении улицы Некрасова и улицы Маяковского, Джазовый сквер, Дмитровский сквер и сквер Галины Старовойтовой, — уточнили в ГАТИ.
Но на этом благоустройство в Центральном районе не завершили. Ожидается, что в 2026 году там создадут еще четыре зоны отдыха. Однако ответственным за них еще предстоит пройти все согласования.
