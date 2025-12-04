В метро Казани курсирует новогодний поезд «Русич»

В казанском метро запущен новогодний поезд «Русич». В вагонах состава развешены елочные игрушки и гирлянды, а окна украшены изображениями Деда Мороза и сказочных персонажей. В ближайшее время на линию казанского метро выйдет еще один украшенный электропоезд — «Москва».