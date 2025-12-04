В метро Казани курсирует новогодний поезд «Русич»

В казанском метро запущен новогодний поезд «Русич». В вагонах состава развешены елочные игрушки и гирлянды, а окна украшены изображениями Деда Мороза и сказочных персонажей. В ближайшее время на линию казанского метро выйдет еще один украшенный электропоезд — «Москва».
Сотрудники казанского метрополитена завершают новогоднее оформление всех станций метро. Новогодние композиции и инсталляции почти готовы, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Всего в этом году празднично оформлены будут 10 единиц наземного электротранспорта. В некотором уже чувствуется новогодняя настроение: салоны троллейбусов украшены елочками, ветками, мишурой и яркими гирляндами.
Ранее сообщалось, что в столице РТ с января по октябрь текущего года троллейбусами воспользовались более 21 млн пассажиров. Пассажиропоток вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.