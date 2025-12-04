Прямой регулярный авиарейс связал Казань и Абу-Даби

«Сегодня историческое событие — впервые в Казань прилетит рейс авиакомпании Etihad Airways. Конечно, это большое событие для всей республики. Татарстан стал еще более открыт и доступен для всего мира, что особенно важно — для стран Ближнего Востока», — заявил он.