Как получить с УК компенсацию за моральный ущерб?

"На управляющие домом организации распространяется Закон о защите прав потребителей, потому УК должна компенсировать не только имущественный, но и моральный вред, — объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. — В частности, моральный ущерб можно взыскать, если УК отказывается выполнять свои обязанности. К ним относится всё, что касается содержания и ремонта общедомового имущества: ремонт подъезда, лифта, общих коммуникаций и даже замена аварийных радиаторов без отключающих устройств в вашей квартире.
Если УК нарушает сроки предоставления информации по запросам жителей, это тоже повод её наказать. В случае, если, например, по той же причине был причинён вред вашему имуществу, скажем, машине, вы тоже имеете право на компенсацию морального вреда, равно как и в случае причинения вреда здоровью. Скажем, вы упали возле дома, так как УК не посыпает дорожки песком, за это ей придётся вам заплатить. Если УК отключит ту или иную услугу необоснованно или без предупреждения, вы сможете получить моральную компенсацию".