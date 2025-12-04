Как получить с УК компенсацию за моральный ущерб?

Если УК нарушает сроки предоставления информации по запросам жителей, это тоже повод её наказать. В случае, если, например, по той же причине был причинён вред вашему имуществу, скажем, машине, вы тоже имеете право на компенсацию морального вреда, равно как и в случае причинения вреда здоровью. Скажем, вы упали возле дома, так как УК не посыпает дорожки песком, за это ей придётся вам заплатить. Если УК отключит ту или иную услугу необоснованно или без предупреждения, вы сможете получить моральную компенсацию".