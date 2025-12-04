Проценты вместо инвестиций: власть дорого платит по счетам за беспечность — честное мнение об экономике Молдовы

В следующем году выплаты по процентам достигнут 6,17 млрд леев, то есть на 44% больше, чем в текущем. Ещё год назад в официальных прогнозах правительство закладывало лишь 5,4 млрд леев. Даже в самых мрачных сценариях не предполагали, насколько глубокой окажется пропасть, образовавшаяся после заморозки отношений с МВФ, и насколько отчаянной станет погоня за деньгами.