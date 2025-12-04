Проценты вместо инвестиций: власть дорого платит по счетам за беспечность — честное мнение об экономике Молдовы

«Финансовый провал бюджета: 6,17 млрд леев на проценты по долгам».
Появился проект бюджета, и если уж мы дальше делаем вид, что не замечаем разрыва с МВФ, тогда цифры вынуждены выполнять ту работу, на которую власти не решаются: говорить правду сухо, прямо и без косметики.
Первое, что бросается в глаза — словно холодная пощёчина налогоплательщику, это взрывной рост расходов на обслуживание долга. Упрямая стратегия правительства отказаться от дешёвого внешнего финансирования и броситься в объятия дорогих внутренних заимствований приносит свои горькие плоды.
В следующем году выплаты по процентам достигнут 6,17 млрд леев, то есть на 44% больше, чем в текущем. Ещё год назад в официальных прогнозах правительство закладывало лишь 5,4 млрд леев. Даже в самых мрачных сценариях не предполагали, насколько глубокой окажется пропасть, образовавшаяся после заморозки отношений с МВФ, и насколько отчаянной станет погоня за деньгами.
От кредитов МВФ под 3% мы скатились к заимствованиям под 9,4% у «друзей» из банковской системы. Это не финансовая стратегия — это налог на некомпетентность. Штраф за политический авантюризм в момент, когда единственно разумным выбором была строгая финансовая дисциплина.
Счёт за глупость? Более 600 млн леев сверх того, что само правительство прогнозировало по процентам всего год назад. Сотни миллионов, потерянные не на больницы, не на школы, не на дороги и не на инвестиции, а на цену беспечности.
И это лишь начало. Бюджет без МВФ как дом без фундамента: Европейский союз вступает в новый политический цикл, внешняя помощь становится всё более обусловленной, а Молдова приходит к столу переговоров с подмоченной репутацией и дырявым кошельком.
Когда власть отказывается от дисциплины, рынок преподаёт ей тот урок, который она не захотела выучить вовремя. А уроки рынка, в отличие от предвыборных обещаний, всегда идут с процентами.
Этот бюджет — выставленный счёт. И проценты, как всегда, платит народ.
P.S. К развернутому анализу вернусь совсем скоро.