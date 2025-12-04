Разработан подход для быстрого выявления недочетов в машинном переводе

Проведенные учеными тесты показали, что разработанная ими система RATE выявляет в семь раз больше ошибок, чем два популярных метода оценки, MQM и ESA, причем многие из этих ошибок часто замечают пользователи при взаимодействиях с русскоязычными текстами, переведенными ИИ с английского языка. По словам исследователей, Яндекс уже использует этот подход для улучшения работы своих моделей и их адаптации под разные сценарии — от деловой переписки до неформального общения.