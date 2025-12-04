Белгородские ученые планируют за пять лет создать новые северные сорта винограда

Как сказал ученый, на базе ботанического сада НИУ «БелГУ» будут сформирована биоресурсная коллекция северных сортов винограда, и эта работа ведется в строгом соответствии с юридическими нормами и требованиями. «Мы идем по юридически правильному пути создания маточника для формирования качественного посадочного материала. Биоресурсные коллекции являются частью государственной программы, поскольку они играют ключевую роль в науке, медицине, сельском хозяйстве и сохранении биоразнообразия в стране», — добавил Покровский.