Белгородские ученые планируют за пять лет создать новые северные сорта винограда

БЕЛГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») планируют в течение пяти лет пополнить государственный реестр новыми сортами винограда, адаптированного к суровым условиям. Это обеспечит дальнейшее развитие отрасли в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Испытательный участок научно-образовательного центра «Ботанический сад НИУ “БелГУ”, где высажены более 136 сортов технического винограда, внесен в Федеральный реестр виноградных насаждений России.
«Новые сорта будут внесены в государственный реестр — это займет около пяти лет, и одним из условий станет предоставление генотипированных саженцев, привитых на филлоксероустойчивые подвои, в Анапскую зональную опытную станцию виноградарства и виноделия», — пояснили в вузе.
Сегодня в федеральный реестр по пятой климатической зоне, к которой относится Белгородская область, включено лишь одно название сорта винограда. «Отсутствие зарегистрированных сортов фактически означает, что фермерским хозяйствам, возделывающим виноградники с другими сортами, невозможно получить господдержку в виде субсидий на закладку виноградников», — рассказал руководитель НИИ фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» профессор Михаил Покровский.
Как сказал ученый, на базе ботанического сада НИУ «БелГУ» будут сформирована биоресурсная коллекция северных сортов винограда, и эта работа ведется в строгом соответствии с юридическими нормами и требованиями. «Мы идем по юридически правильному пути создания маточника для формирования качественного посадочного материала. Биоресурсные коллекции являются частью государственной программы, поскольку они играют ключевую роль в науке, медицине, сельском хозяйстве и сохранении биоразнообразия в стране», — добавил Покровский.