В Башкирии ожидаются туман и гололед на дорогах

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 5 декабря. По данным ведомства, завтра в регионе местами прогнозируется туман, который может снизить видимость до 500 метров. Также ожидается образование гололеда и гололедицы на дорогах и тротуарах.
Специалисты дали несколько рекомендаций для безопасности. Пешеходам советуют передвигаться не спеша, внимательно смотреть под ноги и ставить ступню на всю поверхность обуви, чтобы не поскользнуться. Водителям рекомендуют заранее сбрасывать скорость, увеличивать дистанцию до других автомобилей и строго соблюдать установленные ограничения скорости.
