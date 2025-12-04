В Башкирии ожидаются туман и гололед на дорогах

Специалисты дали несколько рекомендаций для безопасности. Пешеходам советуют передвигаться не спеша, внимательно смотреть под ноги и ставить ступню на всю поверхность обуви, чтобы не поскользнуться. Водителям рекомендуют заранее сбрасывать скорость, увеличивать дистанцию до других автомобилей и строго соблюдать установленные ограничения скорости.