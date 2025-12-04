Школам в Волгоградской области передали 10 новых автобусов

В регионе насчитывается 593 школьных автобуса, которые ежедневно перевозят около 11 тыс. детей по 643 маршрутам общей длиной около 8 тыс. км из 719 населенных пунктов в 376 образовательных учреждений. Обеспечение школ всем необходимым для создания условий качественного, комфортного и безопасного обучения — одна из ключевых задач, поставленных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Реализация этой работы ведется с использованием ресурсов национального проекта «Молодежь и дети», а также федеральных и региональных программ. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в регионе будет продолжена.