Школам в Волгоградской области передали 10 новых автобусов

Как сообщает региональный комитет образования и науки, вторая партия из 10 новых школьных автобусов марки ПАЗ передана образовательным учреждениям Волгоградской области. Автобусы распределены в школы Городищенского, Дубовского, Камышинского, Ленинского, Среднеахтубинского, Урюпинского районов, а также в Михайловку и Волгоград. Ранее, в августе, регион получил 21 автобус марки ГАЗ. Их поставили в 14 районов и Урюпинск.
Потребность области в новых школьных автобусах на 2025 год полностью закрыта. С 2016 года обновление автопарка достигло 98%. Новый транспорт соответствует высоким требованиям безопасности: оснащен автоматической тормозной системой, ограничителем скорости до 60 км/ч, системами вызова и громкоговорящими устройствами, навигацией ГЛОНАСС/GPS и другими современными средствами.
В регионе насчитывается 593 школьных автобуса, которые ежедневно перевозят около 11 тыс. детей по 643 маршрутам общей длиной около 8 тыс. км из 719 населенных пунктов в 376 образовательных учреждений. Обеспечение школ всем необходимым для создания условий качественного, комфортного и безопасного обучения — одна из ключевых задач, поставленных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Реализация этой работы ведется с использованием ресурсов национального проекта «Молодежь и дети», а также федеральных и региональных программ. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в регионе будет продолжена.