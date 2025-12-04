В России создали энергосберегающий ИИ, останавливающий систему после выполнения задачи

«Сегодня энергоэффективность ИИ-систем — один из ключевых вопросов отрасли. Предложенный нами подход позволяет сократить не только время распознавания, но и вычислительные ресурсы как мобильных, так и встроенных устройств, снижая нагрузку на процессор, оперативную память и энергопотребление в целом. Это особенно важно в сценариях с видеопотоком, где каждый дополнительный кадр — это повышение затрат», — считает генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров, чьи слова приводит пресс-служба организации.