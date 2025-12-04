Созданы подавляющие рак гортани соединения на основе меди

Как пишет издание, один из наиболее популярных сегодня препаратов для лечения рака — цисплатин (он сделан на основе платины). Большая проблема заключается в том, что он токсичен не только для опухолевых, но и для здоровых клеток — из-за него могут страдать почки, печень, нервная система и другие органы. К сожалению, как бы ученые ни пытались модифицировать цисплатин, пока не удается избежать побочных эффектов. Существует гипотеза: если заменить платину на другой металл, который уже есть в организме и выполняет в нем функцию микроэлемента (например, медь, цинк или железо), то, возможно, получится существенно снизить негативное воздействие препарата, ведь природой уже предусмотрены естественные системы выводов этих металлов из организма.