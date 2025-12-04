На омской трассе поймали «бомбилу» из Казахстана с целым «букетом» нарушений

На федеральной автодороге А-320 (Омск — Черлак — граница с Казахстаном) сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Омскому району остановили автомобиль «Мерседес Бенц», зарегистрированный в Республике Казахстан. Водитель этого транспортного средства перевозил людей из сопредельного государства в Российскую Федерацию в качестве маршрутного такси. В ходе проверки установлено, что коммерческая перевозка пассажиров осуществлялась без лицензии, а водитель находится в России с истекшим сроком временного пребывания.