На омской трассе поймали «бомбилу» из Казахстана с целым «букетом» нарушений

Сотрудники омской автоинспекции задержали жителя Республики Казахстан, занимающегося нелегальной перевозкой пассажиров. Мужчина возил в своем микроавтобусе пассажиров без лицензии и с истекшим сроком временного пребывания на территории России.
На федеральной автодороге А-320 (Омск — Черлак — граница с Казахстаном) сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Омскому району остановили автомобиль «Мерседес Бенц», зарегистрированный в Республике Казахстан. Водитель этого транспортного средства перевозил людей из сопредельного государства в Российскую Федерацию в качестве маршрутного такси. В ходе проверки установлено, что коммерческая перевозка пассажиров осуществлялась без лицензии, а водитель находится в России с истекшим сроком временного пребывания.
За допущенное правонарушение в отношении 44-летнего водителя возбуждены сразу несколько административных дел: «Нарушение правил перевозки людей», «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».