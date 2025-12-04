В «Лаборатории Касперского» рассказали о фишинговых письмах про премии

При этом пользователя также может ввести в заблуждение то, что в случае скачивания документа тип файла отображается как Microsoft Excel XLL Add-in — и внешне выглядит вполне легитимным. На самом деле он указывает на то, что речь идет о плагине для MS Excel. Само же вложение представляет собой вредоносную библиотеку.