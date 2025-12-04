Ставка за комплект билетов на балет «Щелкунчик» достигла 430 тысяч рублей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ставка за комплект из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, который состоится 28 декабря в 12.00 мск, достигла 430 тысяч рублей за два часа торгов, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались в 11.00 мск, одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра, спустя два часа все билеты на официальном сайте театра на этот показ были проданы. К этому времени лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 15−18 места ряда «А» составило 430 тысяч рублей. Еще за один комплект билетов зрители готовы отдать 350 тысяч рублей — это 6−9 места 12 ряда. Торги еще идут.
Ставки на вечерний показ 28 декабря на этот момент достигли отметки в 400 тысяч рублей за комплект из четырех билетов.
Составы на 28 декабря пока не опубликованы.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик» в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.