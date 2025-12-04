В Минздраве объяснили рост числа детей с аутизмом в России

По его словам, определенное влияние на родительское и врачебное сообщество оказывает и активно подогреваемый интерес к данной проблеме рядом изданий, медийных и иных лиц, изначально весьма далеких от медицины в целом и психиатрии в частности, но достаточно внезапно заинтересовавшихся исключительно проблемой детского аутизма. Эта ситуация требует отдельного рассмотрения и анализа, добавил эксперт.