«Мужчинам было от 35 до 79 лет». В Шумилино мать использовала дочь-подростка для проституции

В Шумилино мать использовала дочь для проституции с мужчинами до 79 лет.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Шумилино использовала дочь для занятия проституцией. Подробности уголовного дела сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

О преступлении стало известно, когда местный житель заметил странную пару — мужчину и девочку, и позвонил в милицию. Это произошло в сентябре, горожанин был в своем гараже, увидел, как в соседний гараж зашел мужчина с девочкой, а потом раздались крики: «Нет! Не надо!».

Прибывшие правоохранители изъяли мобильные телефоны у 62-летнего мужчины и 16-летней девушки. Переписка показала, что девочка оказывала интимные услуги за деньги, а организатором была ее мать.

На допросе 41-летняя женщина призналась, что сама занималась проституцией. А когда один из «клиентов» попросил ее познакомить с девочкой, вовлекла в это свою дочку.

— Женщина сама знакомила девочку с «клиентами», среди которых были мужчины в возрасте от 35 до 79 лет. Все деньги несовершеннолетняя отдавала матери, — прокомментировали в СК.

Задержанной женщине инкриминируют организацию и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего (ч.2 ст. 171 Уголовного кодекса Беларуси). Ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф.

Расследование еще не завершено.

