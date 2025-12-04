«Мужчинам было от 35 до 79 лет». В Шумилино мать использовала дочь-подростка для проституции

О преступлении стало известно, когда местный житель заметил странную пару — мужчину и девочку, и позвонил в милицию. Это произошло в сентябре, горожанин был в своем гараже, увидел, как в соседний гараж зашел мужчина с девочкой, а потом раздались крики: «Нет! Не надо!».