В MAX можно будет задать вопрос Владимиру Путину

Начиная с 2001 года Путин проводил два крупных публичных мероприятия: большую пресс-конференцию и прямую линию. Прямая линия впервые прошла в 2001 году и с тех пор проходила ежегодно (кроме 2004, 2012, 2020 и 2022). В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия были окончательно объединены в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».