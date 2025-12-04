В подмосковном Домодедове построят спортивный центр

Строительство спортивного центра в городе Домодедово завершено на 80%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области. Работы проводят в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
«Строители ведут устройство фасадов, отделочные работы, монтаж и пусконаладку внутренних инженерных систем, работы по благоустройству. Завершить строительство застройщик намерен в январе 2026 года», — отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.
Площадь двухэтажного здания спортцентра составит более 3,5 тыс. кв. м. В нем оборудуют бассейн, залы реабилитации и физиопроцедур, силовых тренировок и единоборств. Также предусмотрен медкабинет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.