В Анивской районной больнице Сахалина отремонтировали поликлинику

Здание поликлиники Анивской центральной районной больницы (ЦРБ) в Сахалинской области отремонтировали при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Специалисты выполнили отделку внутренних помещений и заменили окна. Также в учреждении модернизировали системы канализации и отопления, обновили сантехнику.
«Работа над ремонтом была сложной и трудоемкой, поскольку было необходимо поддерживать функционирование поликлиники и продолжать оказывать полноценную медицинскую помощь населению. Все этапы проводились последовательно, и теперь поликлиника полностью отвечает современным требованиям к комфорту и безопасности», — подчеркнул главный врач Анивской ЦРБ Андрей Заярный.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.