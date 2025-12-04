В Белгородской области обновили участок дороги к поселку Новосадовому

Участок автодороги, ведущей к поселку Новосадовому в Белгородской области, привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Работы провели на отрезке протяженностью 1,4 км. Там заменили дорожное полотно, отремонтировали пересечения и примыкания, а также тротуары и подходы к пешеходным переходам. Еще на участке установили новые знаки и светофоры, нанесли разметку.
Напомним, что с начала года в области привели в порядок более 18 км дорог опорной сети. В частности, это 6,4 км трассы Разумное — Севрюково — Новосадовый.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.