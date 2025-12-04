В помете голубей нашли опасные для людей патогены

«Анализ показал, что в свежих фекалиях птиц присутствуют пять из шести аскомицетовых видов дрожжей (Candida spp.), которые в 2022 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в список особенно опасных патогенных видов среди дрожжей. А также еще два вида, которые пока не внесены в этот список, но все чаще в последнее время оказываются источником дрожжевой инфекции у людей по всему миру. Это значит, что при контакте с таким пометом или в случае его попадания в организм, существует риск заражения для детей и людей с ослабленным иммунитетом», — сообщили в вузе.